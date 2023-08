«Ulivigneto», torna il concorso di pittura a Polpenazze

Si chiama «Ulivigneto» ed è il nuovissimo premio nazionale di pittura organizzato dall’associazione Studio B. Due sezioni, una dedicata alla pace nel mondo, l’altra al centro storico di Polpenazze, per una unica iniziativa, nuova ma già rodata: «Ulivigneto - spiega il presidente di Studio B, Gianluca Bordiga - proviene dall’esperienza dei precedenti nostri otto concorsi di pittura, organizzati tra il 2012 e il 2019 e poi forzatamente interrotti dalla pandemia. Questo intervallo ci ha portato anche a ripensare questa nostra manifestazione di arte non solo nel titolo, ma anche nella durata: non più due giornate ma una sola, cosa più agevole per gli artisti che ci vengono a trovare da lontano».

Negli anni passati, infatti, ai concorsi di pittura organizzati a Polpenazze hanno partecipato artisti provenienti non solo dal nord Italia, ma anche dalla Toscana, da Ascoli Piceno. Tra gli aspetti che sono stati mantenuti, la cena conviviale, ovviamente a base di spiedo. La manifestazione si terrà tutta in una giornata, lo si diceva: l’appuntamento è fissato per domenica 10 settembre. La prima sezione, quella dedicata alla pace nel mondo, sarà «da studio» (gli artisti consegneranno quel giorno le proprie opere), la seconda, sul centro storico di Polpenazze, in estemporanea (avranno tempo tra le 7 e le 14 per realizzarle). Per ulteriori informazioni chiamare il numero 340.2930784.

