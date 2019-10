Sirmione, vendono merce rubata in una casa vacanza

Doveva essere una casa vacanza in un residence. Era invece una boutique abusiva in cui si vendevano capi originali delle migliori marche a prezzi davvero vantaggiosi. La provenienza della merce però è clandestina e quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento i gestori hanno provato a fuggire per evitare di essere controllati.

Nei guai, denunciati per ricettazione in concorso, sono finite quattro donne e un uomo, originari della Romania e della Moldavia. I militari si erano insospettiti per il via via, fuori stagione, verso un unico appartamento di un residence di Sirmione e hanno deciso di controllare.

All’interno dell’appartamento erano esposti e messi in vendita capi di abbigliamento e accessori delle più note marche a prezzi molto concorrenziali. Nella casa anche borse schermate e una grossa calamita, con tutta probabilità usati per trafugare la merce dai negozi e staccare i dispositivi antitaccheggio.

