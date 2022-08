Siccità, per la Bild i lidi del lago di Garda sono come «paesaggi lunari, quasi apocalittici»

Il lago di Garda finisce di nuovo sulle pagine della stampa tedesca con gli stessi toni allarmistici ai quali, poche settimane fa, avevano ribattuto i consorzi locali.

Succede ancora sull’importante tabloid Bild, che definisce le immagini che arrivano dal Benaco «quasi apocalittiche». Secondo la rivista, sul lago tanto amato dai turisti tedeschi attualmente «molti lidi assumono le sembianze di paesaggi lunari» a causa della siccità. Tanto che «al lago di Garda, insomma, manca poco affinché la siccità raggiunga dimensioni catastrofiche» e a quel punto sarebbe «impossibile una vacanza in quella zona».

L'articolo della Bild L'articolo della Bild

L’articolo della Bild di ieri si sofferma sui livelli di riempimento del lago di Garda, come tutti i bacini bresciani provato dall’assenza di pioggia e dalle temperature elevate (i dati in tempo reale sono disponibili qui), e conclude che se non pioverà presto perfino «i pedalò potrebbero trovarsi nelle secche», nonostante la navigazione al momento non abbia problemi.

Per corroborare la tesi viene intervistato un titolare di una spiaggia di Sirmione, Mauro Lavora, che conferma la situazione pessima dipinta dalla Bild: «Siamo almeno un metro sotto il livello medio del lago. Naturalmente, d’estate è normale che ci sia meno acqua, ma adesso le dimensioni della spiaggia hanno raggiunto una grandezza storica».

Tuttavia, non più tardi di quindici giorni fa si è tenuta una riunione di tutti i consorzi turistici del Garda per trovare strategie contro quelle che sono state definite disinformazioni dei media tedeschi. Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, ha addirittura proposto di creare un ufficio stampa a Monaco di Baviera «per giocare d’anticipo in occasione di eventuali altre criticità». Insomma, la siccità è un problema reale per tutta Italia, ma non abbastanza (per ora) per affossare il turismo sul Garda. Lo aveva ribadito a luglio anche il presidente del Consorzio lago di Garda Lombardia, Massimo Ghidelli: «Le nostre acque sono ottime e balneabili, chi si pone domande sui riflessi del caldo di queste settimane sui livelli del lago deve stare tranquillo».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it