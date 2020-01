Si allena alla guida con il «suo» simulatore e vince un rally

Vincere un rally dopo essersi allenati soltanto a casa, su un simulatore di guida autocostruito? È possibile. Lo ha fatto Federico Bellot, 21enne salodiano, che ha trasformato la sua passione per le corse in auto in una bella avventura imprenditoriale.

«Il primo simulatore - racconta Federico - l’ho costruito con un telaio in legno, a 13 anni». Poi anni di disegni, progetti, studi, ricerche, prove: «Tempo sottratto ad altro, ma impiegato a realizzare un sogno. Dai primi simulatori monoschermo a quelli triplo schermo, iperrealisti, dotati di «bass shaker» che producono vibrazioni in grado di rendere estremamente realistica la percezione del fondo stradale e del numero dei giri del motore».

Federico ha corso sui go-kart, sulle piste di Lonato e Alghero, e ha coltivato la passione per i rally assistendo alle gare di campionati nazionali e mondiali. Nel frattempo perfezionava i suoi simulatori. Nel 2017, dopo infinite prove con gli amici, li fa testare ad alcuni piloti di rally. I primi pareri sono entusiastici, «ma per raggiungere il massimo livello di realismo - spiega Federico - avevo bisogno dell’esperienza diretta, alla guida di un’auto da rally in assetto gara».

L’occasione si presenta nell’agosto del 2018, con la partecipazione al 54° Friuli Venezia Giulia Rally. Il passaggio dalla guida virtuale alle insidie della strada è tutt’altro che traumatico. Bellot si classifica primo di categoria R1BN. Seguono altre gare e altre vittorie, di recente con la navigatrice Jessica Rosa, 22enne di Toscolano. Il negozio. Nell’ambiente si sparge la voce. Altri piloti vogliono provare i simulatori di Federico.

La passione diventa impresa: «Ho aperto una partita Iva e, a marzo 2019, il negozio BF Simulator in via Zanardelli, al semaforo di Gardone». Qui trovate cinque simulatori, tra cui uno biposto, per pilota e navigatore: «È l’unico in Italia, brevettato da me». I simulatori si possono provare (da martedì a venerdì 16-20, sabato e domenica 17-22), noleggiare e acquistare online (bfsimulator.com). «Li faccio su misura, per piloti o appassionati. Ne sto consegnando uno in Sicilia». BF Simulator ha ingranato la quarta.

