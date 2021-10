Recuperati dal lago wc, macchine da scrivere e un lampione

Domenica mattina dedicata alla pulizia dei fondali a Gardone Riviera. L'attività, promossa dall'associazione Deep Explorers di Angelo Modina e dal Comune, ha visto all’opera una cinquantina di subacquei di diversi club provenienti dalle provincie di Brescia, Trento, Bergamo, Mantova, Milano e Bolzano.

L'assistenza in acqua è stata garantita da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Sono stati recuperati sanitari da bagno, sedie e tavolini, bottiglie e bicchieri, copertoni a non finire, una batteria d’automobile, due vecchie macchine da scrivere, un lampione, uno smartphone… insomma una montagna di rifiuti. Lunedì il materiale recuperato sarà portato in discarica, non prima, però, di essere mostrato ai bambini della primaria di Gardone, affinché possano vedere con i loro occhi quanto sia urgente adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente in cui viviamo, soprattutto per un sito che si conferma, per l'11esimo anno consecutivo, Bandiera Blu.

Unica località della Lombardia ad essere premiata, Gardone ha ricevuto questo riconoscimento «per qualità e quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale» .

