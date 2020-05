Muore dopo un volo di 150 metri nella scarpata

Tragica fine per Giuseppe Pace, classe 1967, cuoco e titolare dell'agriturismo Valdegoi di Tremosine. La sua Toyota Landcruiser, a metà del pomeriggio di ieri, è uscita dal tracciato della strada bianca del Passo Nota tra Limone e il confine con il Trentino. Ed ha fatto un volo di 150 metri. Il corpo del ristoratore è stato sbalzato dal fuoristrada.

Per lui non c'è stato nulla da fare. Difficoltoso il recupero della salma. Per quello della vettura saranno necessarie diverse ore. Sul posto l'eliambulanza di Sondrio, il soccorso alpino, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

