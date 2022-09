Matteo Salvini fa tappa nel Bresciano: «Basta dire che la Russia interverrà sul voto italiano»

«Dopo sette mesi i numeri del fondo monetario internazionale dicono che dalle sanzioni contro la Russia qualcuno ci sta smenando e altri guadagnando. In Russia vendono ed esportano come non mai e voi bresciani vi state rimettendo a partire dalle bollette. Le sanzioni stanno aumentando i nostri problemi e l’Europa allora dia tutte le risorse ai cittadini».

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio al gazebo del Carroccio a Saló nel Bresciano, seconda tappa in provincia dopo il passaggio allo «spiedo padano» a Rovato accompagnato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e da Roberto Calderoli.

Il comizio di Matteo Salvini a Salò - Foto Gabriele Strada/Neg - © www.giornaledibrescia.it

«La Russia ha fatto un clamoroso errore attaccando un paese confinante e nel 2022 non è con le bombe che si risolvono le questioni» ha detto Salvini aggiungendo. «Basta dire che la Russia vuole intervenire sul voto italiano. Non so se a Saló i russi citofonano nelle case per dire come votare»

L'intervento di Matteo Salvini

