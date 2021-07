Limone: un milione di visite per la ciclabile più bella del mondo

Intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 22 luglio, il conta-persone della ciclabile a sbalzo di Limone è scattato per la milionesima volta.

Il conteggio era partito tre anni fa, il 14 luglio 2018, all’inaugurazione dei due km a sbalzo che da Capo Reamol corrono fino al confine con il Trentino, che per spettacolarità sono stati definiti la ciclabile «più bella del mondo».

A far scattare il conta-persone sulla cifra tonda del milione di utenti è stata Hellen Mankel, turista tedesca di Ennepetal, cittadina tedesca di 30mila abitanti della Renania settentrionale, in questi giorni in vacanza a Limone con il marito.

Questa mattina i due hanno deciso di fare una pedalata sulla pista a sbalzo, prima ancora di fare colazione, per evitare il caldo delle ore successive. Una scelta che è valsa alla turista tedesca, habitué del centro altogardesano, il premio per il milionesimo utente della ciclopedonale, vale a dire un buono per una cena per due al ristorante pizzeria Dal Bigaröla e una targa celebrativa in ceramica.

A consegnarli ad Hellen Mankel e al marito è stato il vice sindaco di Limone, Franceschino Risatti, artefice della ciclabile a sbalzo durante i mandati in cui ha ricoperto la carica di primo cittadino. «È un prestigioso traguardo – ha detto Risatti - per Limone ma non solo, anche per tutte le ciclabili del Garda, perché questo è il futuro. Oggi il turismo non può che puntare sull’ambiente, sullo sport, sulla vita all’aria aperta». La ciclopedonale limonese, con il suo milionesimo passaggio, è li a dimostrarlo.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it