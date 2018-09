La grande magia sale in limousine con il trucco

Assistere a uno spettacolo di magia a bordo di una limousine, in bilico tra realtà e giochi di prestigio. Un’esperienza di viaggio nell’illusionismo, uno show itinerante dedicato a un ristretto pubblico (6 persone al massimo) in un salotto su ruote (quello di una Lincoln Town Car di 8,5 metri), arredato con i migliori comfort.

Nasce così il «Prestige Limo Tour», una nuova ed esclusiva forma d’intrattenimento ideata dal prestigiatore bresciano Raffaele Guberti, in arte Offar Wolf, e da Stefano Giubelli, titolare del servizio di noleggio con conducente «Just Limo», con sede a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova.

«Si tratta di una proposta unica nel suo genere in Italia, e forse anche al mondo - sottolineano i due artefici dell’iniziativa, che punta a stupire e a lasciare a bocca aperta i propri clienti -. L’idea è nata quasi per scherzo qualche mese fa, a una fiera sposi nel mantovano, dove ci siamo conosciuti. Da lì, abbiamo fatto diverse prove, per capire se lo spettacolo di magia potesse funzionare anche dentro un’auto, ed elaborato quattro diversi pacchetti, adattabili alle esigenze del cliente».

L’offerta magica spazia dai giochi di prestigio più tradizionali, con monete e carte che appaiono e scompaiono grazie a fazzoletti e salvadanai prodigiosi, fino agli spettacoli di mentalismo più complessi e intriganti, che seppur svolti a distanza molto ravvicinata da Offar, nulla lasciano trasparire dei segreti e dei trucchi del mestiere. Pensati per celebrare ricorrenze speciali, come matrimoni, feste di laurea e compleanno, addii al celibato e nubilato, eventi aziendali, ma anche semplici giri turistici, i pacchetti di «Prestige Limo Tour» hanno costi che partono dai 100 euro a persona, comprensivi di aperitivo a bordo e tour di un paio d’ore.

«Siamo operativi in tutta la Lombardia - chiarisce Giubelli -, e il nostro servizio è tutelato dalla Siae». Sarà anche attiva una pagina Facebook dedicata, per maggiori informazioni www.magooffarwolf.com e www.justlimo.it.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it