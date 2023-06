Giochi e divertimento: torna il Summer Park sul Garda

Il Luna Park estivo più grande della Lombardia sta per aprire i cancelli: dal 7 luglio via con il divertimento in località Monte Mario, a Desenzano, via con il Summer Park 2023. E ai primi mille che si presenteranno sarà regalato un blocchetto di biglietti del valore di 50 euro.

È dal 1974 che il parco divertimenti trova casa a Desenzano. Un appuntamento fisso che ha accompagnato la crescita di generazioni, sempre contraddistinto dalla presenza della famiglia Piccaluga e dalle loro attrazioni.

Fino al 28 agosto, quest’anno, divertimento ogni sera con alcuni appuntamenti speciali. Il primo, la serata inaugurale di venerdì 7 luglio con il taglio del nastro, uno spettacolo di magia e la presentazione della mascotte del Luna Park, l’Orso Benny. Altri appuntamenti speciali sono la Serata Donne del 13 luglio, con sconti per le prime duecento donne che si presenteranno e gli stand di Centro Aiuto Vita e Casa Gratitudine, ma anche la mattinata del 19 luglio, tutta dedicata alle associazioni Anffas della provincia.

Altre occasioni speciali saranno la Festa della Famiglia del 27 luglio, la Serata del Tifoso, in programma il primo agosto, e la Notte Rosa “Barbie Party” del 10 agosto, quando tutti sono invitati a presentarsi vestiti di rosa.

