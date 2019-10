Frecce Tricolori, primo passaggio nel cielo di Desenzano

Primo sorvolo per le Frecce Tricolori sul golfo di Desenzano: questa mattina sono state infatti avvistati gli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale attorno alle 11 sia nella capitale del Garda, sia in Valtenesi. E i dieci velivoli blu non sono certo sfuggiti all'obiettivo del nostro fotografo Pierre Putelli (agenzia Neg), i cui scatti vi proponiamo in questa stessa pagina.

Gli MB 339 della Pan e i piloti del 313° Gruppo Addestramento Volo Acrobatico (nome istituzionale della formazione) sono arrivati in volo già nella serata di ieri dall'aeroporto di Rivolto, in Friuli Venezia-Giulia, dove sono basati, alla tana dei Diavoli Rossi del Sesto Stormo di Ghedi.

Proprio all'aerobase bassaiola hanno fatto ritorno dopo pochi minuti di passaggi nei cieli gardesani, necessari a individuare alcuni punti di riferimento a terra per l'esibizione di questo fine settimana.

Passaggio ravvicinato «regalato» da Pony 10, il solista delle Frecce Tricolori, al nostro fotografo Pierre Putelli - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Domani comincia, infatti, l’Air Show Ali su Desenzano: giornata di prove che precederà lo spettacolo vero e proprio di domenica. Occhi al cielo, dunque, dalle 10.30 alle 13 circa per un programma fitto che vedrà precedere lo spettacolo delle Frecce Tricolori dall'esibizione di molti fra velivoli civili, acrobatici e militari.

L'evento sarà proposto in diretta dalle 11 a fine manifestazione da Teletutto.

