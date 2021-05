Festa della mamma, giro del mondo con le ninna nanne del cuore

Sui social e nelle chat di gruppo sta girando in questi giorni un video bellissimo: lo ha girato il Centro aiuto alla vita di Desenzano per la Festa della Mamma e racconta di mamme di ogni angolo del mondo con i loro bimbi, nel momento più tenero che ci possa essere. Cantano con voci dolci delle ninne nanne note o sconosciute, che arrivano da altri Paesi ma che trasmettono lo stesso identico sentimento: l’amore materno sconfinato. Nigeria e Portogallo. Caricato su YouTube, il video si può raggiungere dalla pagina Facebook del Centro aiuto alla vita di Desenzano: «È partito tutto un po’ per caso - racconta ora Bruna Filippini, storico volto del Cav desenzanese - e i riscontri positivi sono stati numerosissimi: le mamme avevano proprio bisogno, in questo periodo, di sentirsi parte di un gruppo».

Nelle registrazioni sono stati coinvolti anche i Centri aiuto alla vita di Capriolo, Manerbio, Garda-Valsabbia e «Il dono» di Brescia: in «Ninne nanne dal mondo» alcune mamme esprimono «la gioia del vivere la maternità. Un’iniziativa creata per dire grazie a tutte le mamme di ieri, di oggi e di domani e per mostrare che, in ogni luogo, tempo e realtà, il legame tra una mamma e il suo bambino è la cosa più bella che possa esistere».

Fra’ Martino. Così il video scorre per poco meno di dieci minuti e presenta una ventina di mamme con i loro bimbi, neonati o più grandicelli, in certi casi con i fratellini maggiori al seguito: ciascuna canta una ninna nanna. Così si sente il «nostro» Fra’ Martino nella versione della Costa d’Avorio, la classica «ninna nanna, ninna oh» in portoghese, una ritmatissima canzoncina della Guinea. E poi la Nigeria, il nord Africa tutto, il Pakistan e il Messico, ma anche l’Albania e pure El Salvador. «Ad ogni canto cambia la lingua, cambiano le parole e la musica, ma l’amore della mamma per il suo piccolo è universale. È un’armonia di parole e suoni che vengono dal cuore». E c’è anche un’altra iniziativa del Cav per la festa della mamma: i volontari hanno realizzato quattromila fiori di carta. Saranno distribuiti in 39 parrocchie.

