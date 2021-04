Dai monti di Pinzolo al Garda: un volo leggendario di quattro ore

Tre ore e 53 minuti di volo. Dai monti di Pinzolo al lago di Garda, più di 151 km di planate e risalite nelle correnti ascensionali. Non un record, ma sicuramente una performance sportiva non comune. L’impresa è riuscita a Piero Franchini, 53enne trentino, pilota di parapendio dal 2003, che a Pinzolo è titolare di Wings2fly, attività che propone voli turistici biposto. Come un Icaro dei giorni nostri Piero ha superato montagne innevate, veleggiato su boschi e laghi, in un lungo ed emozionante volo libero, spiccato in Trentino, a Pinzolo, alta Val Rendena, e concluso a due passi dal Garda, nella piana di Navazzo, sulle colline di Gargnano.

