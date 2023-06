Da Sirmione a Salò: le mostre da non perdere a giugno sul lago di Garda

Quando i monumenti che la storia ha tramandato si fanno a loro volta contenitori di opere d’arte. Si compie così il miracoloso viaggio nel tempo che solo nei musei può avvenire. Sul lago di Garda, dove i tesori artistici e architettonici impreziosiscono un territorio già di per sé di rara bellezza, sono molteplici anche gli approfondimenti culturali promossi dalle numerose mostre in programma nel mese di giugno.

A Sirmione, a metà strada tra le torri del castello scaligero e le rovine romane delle Grotte di Catullo, c’è Palazzo Callas, dove dal 10 giugno al 5 novembre sarà allestita la mostra fotografica «Legato and Staccato. Cristina de Middel Homage to Maria Callas». In occasione del centenario della nascita della Divina, la Perla del Garda omaggia una delle sue più celebri abitanti con il lavoro multisensoriale della presidente di Magnum Photos International, un’esposizione creata ad hoc per questa ricorrenza.

Un altro centenario si celebra invece nel castello di Desenzano, quello della nascita di Roy Lichtenstein. La mostra «Roy Lichtenstein: the Sixties and the history of international Pop art» si potrà visitare fino al 16 luglio, godendosi una panoramica sull'opera di questo grande artista e della sua celebre tecnica pittorica.

In linea con le celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale della Cultura sono invece le esposizioni alla Casa del Podestà di Lonato, inserita nell’itinerario tiepolesco grazie alle undici incisioni all’acquaforte e al disegno del pittore veneziano Giambattista Tiepolo che si potranno ammirare fino al 17 dicembre, e la mostra «PerDiana! Giacomo Ceruti, capolavori tra Lombardia e Veneto», allestita al MarteS di Calvagese fino al 30 luglio.

Al MuSa di Salò si festeggiano invece i 40 anni dalla fondazione della Civica Raccolta del Disegno, una delle maggiori collezioni italiane di opere su carta, con la mostra «La passeggiata della linea, 100 protagonisti del disegno contemporaneo», allestita dal 27 maggio al 7 gennaio 2024, mentre al Vittoriale di Gardone Riviera si potranno ancora visitare fino a settembre l’esposizione a Villa Mirabella con le opere di Vittorio Viani e la mostra «Vittorio Cini. L’ultimo Doge», allestita nel Ricovero del MAS e all'interno del D’Annunzio Segreto.

