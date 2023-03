Da aprile più corse Trenord nei weekend e giorni festivi per andare al lago

Dall’1 aprile aumentano le corse di Trenord durante il weekend e nei giorni festivi per andare al lago. L’iniziativa si chiama «Gite in treno» e comprende il potenziamento delle corse dei treni che portano in località di svago, come le città d’arte, i posti di mare e di montagna, e appunto i laghi. Le informazioni sui biglietti integrati e le informazioni per l'acquisto sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno, che nelle prossime settimane sarà aggiornato con ulteriori novità.

Laghi lombardi

Per quanto riguarda i laghi lombardi ci sarà un biglietto che include la libera navigazione fra le Isole Borromee e due diversi itinerari sul Garda: «Borghi lombardi del Garda», per spostarsi in battello fra gli scali della sponda Ovest, e «Sirmione Tour», per l'esplorazione del basso lago.

Parchi e belvedere

L’iniziativa comprende biglietti che uniscono al treno l'ingresso a parchi come Gardaland, Movieland The Hollywood Park, Caneva The Aquapark, o il viaggio in funicolare da Como a Brunate, balcone con vista sul Lario e sulle Alpi.

Trekking

Ad appassionati di trekking, sportivi e pellegrini diretti sulle tappe lombarde delle Vie Francigena e Francisca Trenord riserva uno sconto dedicato sul viaggio in treno.

Città d'arte

In treno si potrà arriva anche a Bergamo e Brescia, città che nel 2023 sono Capitale Italiana della Cultura, e negli altri centri lombardi: Trenord invita a riscoprire le ricchezze culturali del territorio proponendo sconti dedicati a chi viaggia in treno, per l'ingresso a musei e luoghi d'arte.

Il potenziamento del servizio nei weekend e nei festivi

Dal 1° aprile Trenord potenzia il servizio il sabato e nei festivi sulle linee dirette verso i laghi lombardi. In particolare, saranno aggiunte corse sulle linee Milano-Brescia-Verona, che raggiunge il Lago di Garda e i parchi divertimenti; Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, che si affacciano sul Lago Maggiore; Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, sul Lago di Como. Gli orari delle corse sono disponibili su trenord.it e sull'App.

I Treni del mare fra Lombardia e Liguria

Dal 1° aprile al 24 settembre tornano i «Treni del mare» fra Lombardia e Liguria. Per la primavera e l'estate 2023, il servizio sarà attivo anche il sabato, oltre che la domenica e nei festivi.

Collegheranno Milano e città come Bergamo, Como, Gallarate, Pavia, Voghera, Monza e Seregno direttamente alla Riviera di Levante e di Ponente. L'offerta sarà di cinque corse al giorno, andata e ritorno, fra la Lombardia e la Liguria, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. I biglietti per i «Treni del mare» si possono acquistare nelle biglietterie Trenord - comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Bergamo, Como San Giovanni, Gallarate, stazioni di partenza delle corse - nei punti vendita e alle emettitrici self-service Trenitalia e sul sito trenitalia.com. Non è consentita la prenotazione.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it