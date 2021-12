Con 10 milioni Athesia conquista l’Hotel Villa Capri

Passaggio di mano che fa notizia a Gardone Riviera. Il colosso altoatesino Athesia guidato da Michl Ebner ha acquistato l’Hotel Villa Capri, quattro stelle bed & breakfast con affaccio a lago situato ai piedi della via che porta alla cittadella del Vittoriale. Athesia, comprato tutto ciò che c’era da comprare nel settore dell’editoria trentina e altoatesina (controlla tra l’altro quattro quotidiani: Dolomiten, Alto Adige, Trentino e L'Adige), consolida ora la sua presenza nel settore turistico.

Il gruppo, che già da tempo possiede l’Hotel Therme di Merano e il Grawand in val Senales, ha perfezionato due nuove acquisizioni, una ancora in val Senales e l’altra su quel Gardasee amatissimo dai sudtirolesi e dai bavaresi, appunto Villa Capri, hotel gestito dal 1983 dalla famiglia Piva, dinastia di albergatori con strutture ricettive a Toscolano Maderno e Gardone Riviera. Prezzo. Pochissimi i dettagli trapelati sull’operazione, comunque confermata anche in municipio, viste le richieste di documentazione tecnica ed urbanistica avanzate nei mesi scorsi dall’acquirente. Ovviamente la destinazione alberghiera non è in discussione. Si parla di un prezzo di compravendita appena inferiore ai 10 milioni di euro.

L’hotel, dotato di 45 camere, è circondato da un lussureggiante parco di 10mila metri quadrati, con piscina riscaldata. La struttura, confinante da un lato con il Casinò e dall’altro con Villa Maria Elisabetta, era all’origine Villa Mathieu, costruita probabilmente negli anni Venti e trasformata in albergo negli anni Cinquanta, quando prese il nome di Hotel Capri. Storia. Nel 1983 divenne proprietà della famiglia Piva che nel 1984 acquistò anche l’attigua Villa Graziosa o Nicolini, dal nome del proprietario, presidente della Societé Française d’Eletricité che la comprò negli anni Trenta e che venne successivamente abitata dal pilota automobilistico Antonio Stagnoli, morto nel 1953 durante una gara in Messico. L’albergo vero e proprio venne ampliato negli anni Novanta. I dipendenti sono una ventina; a tutti Athesia avrebbe offerto il passaggio alle proprie dipendenze. Il gruppo della famiglia Ebner vanta una storia di oltre 130 anni. Conta 1.500 dipendenti in vari settori (stampa, commercio, media, energia e turismo). Ha sedi in diverse regioni italiane, in Austria, Germania e Svizzera.

