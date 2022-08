Ciliegi giapponesi e ricariche e-bike: a Gardone il centro si rinnova

Lavori appaltati: a fine stagione potrà prendere il via il restyling di corso Repubblica, la via centrale di Gardone Sotto. È il secondo atto del programma di riqualificazione della frazione a lago promosso dall’Amministrazione comunale di Andrea Cipani, che fa seguito al rifacimento del lungolago «Gabriele d’Annunzio» attuato tra il 2013 e 2015. Nella via che attraversa il centro del borgo arriveranno una nuova pavimentazione e una nuova illuminazione, ma anche numerosi servizi per i turisti come un bagno autopulente, punti di ricarica per e-bike, arredi verdi con aiuole fiorite e ciliegi giapponesi. Insomma, un nuovo look per la frazione a lago, dove sono concentrate la maggior parte delle attività commerciali del paese e alcuni degli albeghi più blasonati del Garda.

Il contributo

L’operazione ha fatto in questi giorni un ulteriore passo avanti: l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Italactive Srl con sede a Roè Volciano, che ha presentato la miglior offerta al ribasso. Si tratta di un’opera da 697.500 euro, che il Comune di Gardone Rivera potrà realizzare anche grazie a un contributo a fondo perduto di 341.755 euro concesso da Regione Lombardia nell’ambito del bando sui borghi storici. Si prevede il restyling dell’intero corso che attraversa il nucleo storico del borgo e del Vicolo a Lago, compreso il rifacimento dei sottoservizi. Si interverrà anche nella zona antistante il Grand Hotel Gardone, nell’area dove oggi c’è la scalinata che dal marciapiede a lato della statale 45 bis conduce in piazza Wimmer. La scalinata verrà eliminata e al suo posto saranno realizzati un servizio igienico e postazioni di sosta e ricarica per le biciclette a pedalata assistita, sempre più diffuse tra i turisti. Ci sarà anche una fontana. Sarà inoltre ridisegnata la zona retrostante piazza Marconi, con l’eliminazione della fioriera di separazione; verrà eliminata pure la rampa pedonale esistente di fronte al Grand Hotel.

Lungolago

In autunno prenderanno il via anche i lavori di sistemazione dei tratti di pavimentazione ammalorata sul lungolago. Si è infatti chiusa la vertenza con l’impresa che aveva eseguito i lavori e sono stati riconosciuti al Comune 150mila euro di danno. In questo caso le opere saranno attuate dall’Autorità di bacino.

