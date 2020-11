Chiusure Covid: la discoteca Art chiede 2 milioni di danni

La regina della disco bresciana vuole far tremare il palazzo. Non per i decibel, ormai silenziati da mesi, ma per una richiesta di risarcimento milionaria. E il palazzo in questione è il Pirellone, sede di Regione Lombardia alla quale Carlo Tessari, in arte Madame Sisi, proprietaria della discoteca Art di Desenzano del Garda, ha inviato una richiesta danni da quasi due milioni di euro.

