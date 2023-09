Caro prezzi sul Garda, Confesercenti: «Aumenti ma senza eccessi»

Estate all’insegna del caro prezzi sul Garda? Confesercenti dice «no» e avanza alcune puntualizzazioni. Sulla questione, uno dei tormentoni estivi, interviene Andrea Maggioni, coordinatore di Confesercenti Lombardia Orientale per il Garda: «Facciamo l’esempio di tre “must” dei consumi presso bar ristoranti durante l’estate: lo spritz sulla sponda bresciana del lago viaggia dai 5 ai 6 euro, il cono gelato parte da 2 euro e la pizza margherita è attorno ai 7 euro, tutti prezzi fermi da oltre 2 anni».

Per Maggioni, se da una parte la percezione di un generale aumento dei prezzi per beni e servizi rivolti principalmente ai turisti non può essere negata o nascosta, dall’altra, va spiegata e ricondotta nell’alveo della realtà dei fatti. «Certo - spiega -, in alcuni casi i colleghi commercianti hanno dovuto ritoccare i prezzi. Viviamo in un periodo storico in cui l’inflazione è ai livelli più alti mai registrati negli ultimi decenni con un tasso attorno al 7%. Il nostro settore nel 2022 aveva già dovuto assorbire quasi totalmente l’aumento di oltre il 140% dei costi dell’energia elettrica e di oltre il 160% del gas. Un adeguamento dei prezzi da parte degli esercenti - aggiunge Maggioni - era necessario, soprattutto in alcuni ambiti e su alcuni prodotti, ma siamo ben lontani dalla speculazione».

Per Maggioni sia il cittadino/turista sia il commerciante sono entrambi vittime della congiuntura. «Dopo oltre tre anni di stagnazione dei prezzi per via della pandemia e oggi con una inflazione che è tornata a correre - conclude il coordinatore gardesano di Confesercenti - non si potevano mantenere inalterati i prezzi per i nostri clienti. Il prezzo finale del prodotto è composto da tante voci che negli ultimi mesi hanno registrato un sensibile aumento: bollette, collaboratori, materie prime, trasporti, tassi d’interessi sui prestiti, canoni d’affitto. Insomma, è una situazione complessa che non può essere ridotta al solito tormentone estivo dell’aumento del costo di beni e servizi nel settore turismo e commercio a scopo speculativo».

