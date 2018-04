Boom di turisti e il Garda ora pensa ai «tornelli»

Code infinite per un parcheggio, attese appiccicaticce alla fermata del bus o in alternativa un pellegrinaggio di svariati chilometri per raggiungere a piedi la meta.

Boom di turisti anche in questa domenica di «ponte» a Sirmione. La perla del Benaco è sulla cresta dell'onda: la stampa Usa la inserisce fra i sei borghi più romantici d’Italia e Guadagnino si è portato agli Oscar la «Jamaica», rinomatissima spiaggia sirmionese che quest’estate rischia il tutto esaurito.

Per questa ragione è spuntata l’idea di tutelare la penisola dagli eccessi come accade in altre parti del mondo, ovvero l'isola di Boracay nelle Filippine, la città di Dubrovnik e anche Venezia.

«La sostenibilità è fondamentale» ha commentato il sindaco Alessandro Mattinzoli, che non esclude l’idea di regolamentare gli accessi, anche con tornelli.

