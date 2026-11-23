Nata nel 2018 per iniziativa di Fabiano Faini, A&I Progettazione Integrata riunisce 15 società e circa 200 collaboratori con professionalità che spaziano dall’architettura all’ingegneria, dall’ambiente alla geologia,dall’impiantistica alla diagnostica.
Una struttura multidisciplinare che affronta progetti complessi, pubblici e privati, con una presenza consolidata nella sanità e nell’edilizia scolastica e un’attenzione crescente ad accessibilità e valorizzazione dei territori.
Un modello in cui la progettazione integrata diventa uno strumento per creare valore duraturo per le comunità.
L’operatività
Presidente Faini, la crescita di A&I è strettamente legata all’offerta multidisciplinare dei suoi servizi .Come si traduce concretamente nel vostro lavoro?
«In un confronto costante tra professionalità, esperienze e punti di vista differenti. La complessità di un’opera richiede una visione d’insieme e la capacità di far dialogare le diverse specializzazioni fin dalle prime fasi. In questo processo, il Bim è uno strumento fondamentale, che facilita il coordinamento e la gestione dell’intervento, contribuendo a trasformare le esigenze del committente e del territorio in soluzioni funzionali e sostenibili».
Un esempio che può rappresentare al meglio questa filosofia? «Penso agli interventi in cui la componente tecnica deve confrontarsi con esigenze sociali, ambientali e territoriali. Tra questi, l’ascensore del Castello di Brescia, al quale partecipiamo all’interno del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto integrato. Un progetto che unisce tecnologia, attenzione al contesto storico e paesaggistico,sostenibilità e una visione dell’accessibilità realmente centrata sulle persone».
L’esperienza
A&I vanta inoltre una forte esperienza nel settore sanitario e socio-sanitario.
Che cosa significa progettare oggi questi spazi?«Significa pensare prima di tutto alle persone. Ospedali, Case di Comunità e strutture territoriali devono garantire funzionalità, sicurezza e comfort. In questo ambito abbiamo maturato esperienza con la riqualificazione degli Ospedali di Leno e Gavardo e con nuove strutture, tra cui la Casa di Comunità di Darfo Boario Terme e all’Ospedale di Comunità di Esine».
Possiamo dunque dire che il vero valore della progettazione integrata va oltre la singola opera? «Esattamente. Il nostro obiettivo è realizzare interventi tecnicamente solidi, ma anche capaci di generare valore per le comunità. Che si tratti di una struttura sanitaria, di una scuola o di un altro tipo di intervento, la progettazione deve
lasciare un segno positivo e duraturo sul territorio».