Zambelli: «Salute, occupazione, imprese e territorio: voglio continuare il lavoro»

Stefano Zanotti

Deputata uscente, si presenta per Forza Italia e non per la Lega: «Aula e commissione, io tra i più presenti e influenti»

Stefania Zambelli

Stefania Zambelli è nata a Salò e ha 51 anni. Attiva nella Lega fin dagli anni Novanta, è stata anche vicensindaco nel suo paese natale e membro del Cda di Arpa. Alle elezioni europee del 2019 ha ricevuto quasi 19.000 preferenze entrando in Parlamento con la Lega: nel 2023 ha abbandonato il partito di Matteo Salvini per approdare in Forza Italia e contestualmente a Bruxelles è passata dal gruppo Identità e democrazia a quello del Partito popolare europeo (Ppe). Cosa l’ha spinta a ricandidarsi? I