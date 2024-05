Roberto Salis: «L’immunità a Ilaria per salvaguardare i diritti umani»

Stefano Zanotti

Il padre della candidata in carcere a Budapest dopo la visita alla sezione bresciana di Alleanza Verdi Sinistra: «Il movimento è in linea con la sua storia, ma otterrà anche voti extra»

Roberto Salis, terzo da sinistra, con Minelli, Fierro e Casarolli - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Un fatto unico. Una campagna elettorale condotta dal carcere attraverso il padre Roberto. Ilaria Salis da quindici mesi è in un carcere di Budapest, accusata di lesioni aggravate ai danni di due neonazisti, e alcune settimane fa ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra. La scelta è stata coraggiosa e di certo non facile, lo confermano le parole di Roberto Salis, invitato ieri proprio dalla sezione bresciana di Avs per parlare della candidatura e della si