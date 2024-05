Renzi: «Mondo produttivo, cultura, Mes e sociale le mie priorità europee»

L’ex premier parla della sua candidatura europea: «Von der Leyen bocciata, la soluzione è Draghi»

Matteo Renzi nella redazione del Giornale di Brescia - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Matteo Renzi arriva a Brescia ad una settimana dalle elezioni europee. Le prime in cui è candidato nella lista di Stati Uniti d’Europa, nato dall’accordo tra varie forze politiche, le cui principali sono Italia Viva e +Europa. La scommessa dell’ex premier è quella di andare al Parlamento europeo e come prima sfida si pone quella di portare Draghi alla guida della Commissione europea. Sono ormai passati dieci anni dalle Europee in cui il Pd guidato da Renzi ottenne il 40%, le prospettive sono dif