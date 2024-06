Portare la Lombardia in Europa: è la missione per Pierfrancesco Maran, candidato per il Partito democratico nella Circoscrizione Nord-Ovest, stamattina a Brescia nella sede provinciale del partito. «Abbiamo due amministratori coi fiocchi candidati, Giorgio Gori e Maran – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono –. Dobbiamo portare in Lombardia risorse e strumenti per cambiare la qualità del vivere e la sostenibilità ambientale: serve qualcuno che ci accompagni in Europa alla ricerca di queste risorse».

Due volte assessore a Milano, Maran punta anche sulla sua esperienza locale per conquistarsi un seggio a Bruxelles: «Oggi tutti sentiamo che i problemi che affrontiamo sul territorio hanno una dimensione europea – ha spiegato –. Non c’è quasi più una questione che possa essere affrontata solo a livello locale. Come il problema dei pendolari, che è certamente regionale, ma c’entrano molto gli investimenti europei, così come sulle questione della casa. Le politiche europee devono ancorarsi ancora di più ad alcune questioni che riguardano la vita quotidiana di tutti noi: treni locali, diritto ad avere case a prezzi accessibili, il fatto che la svolta green non può essere solo spese ma anche comunità energetiche e servizi alla persona. Vorrei lavorare a un’Europa pùi vicina ai cittadini e alla Lombardia».

Lo sguardo è anche alle prossime Regionali: «Da Bruxelles voglio collaborare al progetto Lombardia 2028, perché quella diventerà la nostra sfida futura. Confidiamo di fare un buon risultato questo weeekend, parte di un percorso per riallacciare il filo tra il Pd e le comunità locali».