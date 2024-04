Europee 2024, per la prima volta anche gli studenti fuori sede potranno votare

Per la prima volta, in via sperimentale, anche gli studenti fuori sede – ovvero coloro che si trovano lontani dalla loro residenza per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni – potranno scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Per il solo Comune di Brescia si tratta di circa 150 studenti.

L’opportunità vale però esclusivamente per le Europee, non per la chiamata alle urne che riguarda Amministrative o Regionali.

Come funziona?

Due le modalità. Se il Comune di temporaneo domicilio si trova nella stessa circoscrizione elettorale di quello di residenza (per Brescia è quella nord-occidentale, che comprende, oltre alla Lombardia, anche Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), gli studenti fuori sede potranno votare nelle sezioni ordinarie del domicilio temporaneo. Se invece il Comune di domicilio attuale si trova in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene quello di residenza, gli studenti fuori sede potranno sì votare nelle sezioni speciali, ma per farlo dovranno raggiungere il capoluogo della regione in cui sta studiando.

Le domande per aderire al voto fuori sede dovranno essere presentate entro il 5 maggio alla mail demografici.elettorale@pec.comune.brescia.it indicando nell’oggetto «domanda di ammissione al voto - studente fuori sede». Per informazioni: 030.2977780.

La domanda dovrà indicare l’indirizzo di temporaneo domicilio ed essere presentata unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della tessera elettorale personale e copia di un documento comprovante l’iscrizione a un’istituzione scolastica, universitaria o formativa. Si chiede di indicare un indirizzo e-mail che sarà indispensabile per l’invio dell’ammissione al voto.

Tempistiche

Entro martedì 4 giugno il Comune nel quale lo studente fuori sede è stato ammesso a votare rilascerà un’attestazione di voto, con indicati il numero e l’indirizzo della sezione in cui votare.

Il giorno delle elezioni sarà necessario portare al seggio, oltre a un documento di riconoscimento e la tessera elettorale, anche l’attestato di ammissione al voto in altra sede.

Per le consultazioni elettorali di quest’anno c’è infine un’altra novità: i cittadini potranno scaricare i propri certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici in formato digitale direttamente dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, al seguente: www.anagrafenazionale.interno.it

Esempi pratici

Come noto, per le elezioni europee Brescia appartiene alla circoscrizione dell’Italia nord-occidentale, che comprende Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

Elettori del Comune di Brescia temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, in altro Comune:

domicilio a Milano (Comune della stessa Regione): l’elettore voterà a Brescia;

domicilio a Torino (Comune appartenente alla stessa circoscrizione): l’elettore potrà chiedere di votare a Torino;

domicilio a Padova (Comune appartenente a una diversa circoscrizione): l’elettore potrà chiedere di votare nelle sezioni speciali istituite dal comune di Venezia (capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio).

Elettori residenti in altri Comuni temporaneamente domiciliati a Brescia per motivi di studio: