Elezioni europee, il Comune di Brescia cerca dei presidenti di seggio

Il Comune di Brescia costituisce un elenco di persone disponibili ad assumere la funzione di presidente di seggio, in sostituzione di quelli rinunciatari nominati dalla Corte d’Appello.

Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Brescia, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità, possono comunicare la propria disponibilità.

La comunicazione, redatta utilizzando l’apposito modello allegato, dovrà essere inviata, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.brescia.it.

In caso di nomina il presidente dovrà scegliere una persona di fiducia per svolgere le funzioni di segretario, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Brescia, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non essere incompatibile

I casi di incompatibilità riguardano:

coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti

gli appartenenti alle Forze armate in servizio

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti

i Segretari Comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per informazioni è possibile contattare il Settore Segreteria Generale, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai seguenti numeri 030 2977283 – 0302977313