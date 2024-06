Due appelli per Giovanni Mori in Europarlamento: 5mila firme in poche ore

Due appelli rivolti direttamente ai leader nazionali di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, per non tagliare fuori dall’Europarlamento il bresciano Giovanni Mori. Due appelli che, nell’arco di sole cinque ore, hanno già raccolto cinquemila firme a corredo.

A metterli in moto, con l’eco della rete, sono stati «Ci sarà un bel clima» e il mondo dell’attivismo, di cui il trentunenne (con un passato recente da portavoce dei Fridays for Future, ruolo ricoperto da Mori fino al 2022) fa da sempre parte. Un risultato arrivato dopo una campagna elettorale originale (a partire dallo slogan: «Impossibile, finché non lo facciamo») e incentrata soprattutto sulla comunicazione dei temi chiave del programma di Avs: dalla transizione climatica alla giustizia sociale, passando per la Pace.

Il primo

Il primo appello è la voce degli under 35, che scrivono: «Un’altra Italia è possibile, quella dei giovani. Le persone più giovani hanno dato fiducia ad Avs: non solo è stato il partito più votato da studenti e studentesse fuori sede, ma è anche la terza forza politica votata dalle persone tra i 18 e i 29 anni». Il messaggio rivolto ai vertici nazionali è cristallino: «Ora la domanda è: Avs darà fiducia e voce alla volontà dei giovani? Noi speriamo di sì! Le candidate e i candidati che abbiamo scelto sono persone giovani e competenti che sentiamo ci rappresenterebbero pienamente in Europa. Abbiamo bisogno di uno sguardo lungimirante basato sulla giustizia climatica e sociale, e persone come Benedetta Scuderi e Giovanni Mori in Nord Ovest e Cristina Guarda in Nord Est hanno ricevuto i nostri voti e le nostre preferenze. Ascoltatele, ascoltateci. È sicuramente difficile trovare un equilibrio in mezzo alle ragioni della politica, ma vi chiediamo di avere fiducia nel nostro voto e nelle persone che in questi mesi di lavoro hanno saputo costruire un consenso su questi temi mai visto prima. Loro sono la voce della nostra generazione. Vogliamo credere in questo progetto. Vi chiediamo il coraggio di osare».

Il secondo

La seconda lettera raccoglie invece la voce degli over 35: «Alleanza Verdi e Sinistra ha avuto la volontà di candidare alcuni dei giovani leader dei movimenti per la giustizia climatica e sociale del nostro Paese e ha ottenuto di ricevere da loro un contributo fondamentale nell’ottenimento del risultato delle elezioni europee. Ora esiste la possibilità concreta di far sì che due di questi giovani leader, Benedetta Scuderi e Giovanni Mori, entrino nel Parlamento Europeo e portino finalmente in modo diretto non solo le istanze della loro generazione, ma anche tutto il bagaglio di competenze politiche e tecniche che hanno costruito nei loro anni di militanza e studio. Entrambi hanno contribuito al risultato di Avs nella circoscrizione del Nord-Ovest con circa 20.000 voti ciascuno, ottenuti dopo essersi spesi senza sosta e con poche risorse in una campagna elettorale tra le più complesse degli ultimi decenni».

E, ancora: «Come attivisti e rappresentanti di associazioni e movimenti ambientalisti ci riconosciamo pienamente nel percorso di Benedetta e Giovanni e crediamo fortemente nel fatto che Avs abbia un’opportunità storica di portare fino in fondo quel coraggio di osare che è stato lo slogan della sua campagna elettorale».

Giovanni Mori è il candidato più preferenziato nella competizione elettorale delle Europee dell’8 e 9 giugno, dove a scrivere il suo nome è stata una platea di 19.434 persone, di cui 6.700 sono nella nostra provincia.