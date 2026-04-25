Amministrative 2026, i candidati in corsa a Lonato del Garda

Le liste sono fatte, i giochi sono chiusi. La sfida del 24 e 25 maggio entra in una fase pienamente politica con il deposito delle candidature che consegna il quadro definitivo: due candidati sindaco, sette liste e 112 aspiranti consiglieri. Da una parte Nicola Bianchi, candidato del centrodestra che raccoglie l’eredità della maggioranza uscente; dall’altra Davide Sigurtà, alla guida di una coalizione di centrosinistra e civica che punta all’alternativa.

Continuità Sono quattro le liste che sostengono Nicola Bianchi, attuale assessore ai Servizi sociali e già vicesindaco nel primo mandato Tardani, in un assetto che tiene insieme continuità amministrativa e alcuni ritorni di peso. La Lega ripropone in larga parte il proprio gruppo dirigente: ci sono il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Borgese, il vicesindaco Monica Zilioli, l’assessore Massimo Castellini e Roberto Vanaria, nome storico dell’amministrazione lonatese, insieme a gran parte della pattuglia uscente.