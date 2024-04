Vincere o vincere bene: Azione si gioca la sopravvivenza

Per il partito di Calenda le Amministrative sono il primo banco di prova territoriale ad ampio raggio: l’obiettivo è creare classe dirigente dal civismo

Carlo Calenda - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il partito di Carlo Calenda entra nel campo da gioco delle Amministrative dell’8 e 9 giugno con una certezza che tutti gli altri non hanno: comunque vada, potrà dichiarare serenamente di avere vinto. Poi, vinto bene o vinto aritmeticamente rispetto a se stesso e basta sarà un altro paio di maniche. Per Azione quelle alle porte sono le prime elezioni ad ampio raggio: il partito più giovane seduto in Parlamento ha alle spalle cinque anni scarsi di vita (li compierà, i cinque, esattamente il 21 nov