Villachiara, Laura Bonfiglio si candida sperando nel bis: nessuno contro

Laura Bonfiglio non lascia, anzi raddoppia e si ricandida alla carica di sindaca per il gruppo «Insieme per Villachiara». «Ho deciso di ricandidarmi per finire il lavoro iniziato cinque anni fa, è un impegno preso con i cittadini e ritengo giusto rispettarlo», ha spiegato la sindaca.

Laura Bonfiglio, impiegata all’ufficio postale del paese dal 1996 e villaclarense doc, correrà probabilmente da sola, a differenza di quanto accaduto l’ultima volta, quando a sfidarla senza successo si era presentata una lista di Casa Pound. «Dopo il terribile biennio del Covid si sono presentate diverse opportunità, che abbiamo colto partecipando a diversi bandi. Uno su tutti il pacchetto di contributi derivanti dalle misure previste dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, da spendere tassativamente entro il 2026 - ha spiegato Bonfiglio -. Abbiamo presentato il progetto "Dal Foro al Fiume Oglio: strategia per la sostenibilità di Villachiara", classificatosi secondo in Lombardia, alle spalle di Livemmo, ottenendo così un finanziamento di 1,6 milioni di euro».

A Villachiara si sono immediatamente dati da fare restaurando il grande portone d’ingresso al paese e intervenendo sull’oratorio. «Nell’ambito della progettazione strategica per la riqualificazione del centro storico, i prossimi interventi riguarderanno la riqualificazione della zona del Razzetto (sede delle antiche scuderie), il restauro degli affreschi della facciata sud del castello Martinengo, la riorganizzazione e rigenerazione delle strutture e degli spazi polifunzionali del centro sportivo. Senza dimenticare un’adeguata campagna per promuovere le eccellenze di Villachiara dal punto di vista storico, culturale, ambientale e sociale, con l’obiettivo di accrescerne l’attrattività».