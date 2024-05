Tavernole sul Mella, per la terza volta sarà un duello tra Gerardo Ferri e Andrea Porteri

Sarà di nuovo tra Ferri e Porteri la sfida che animerà le elezioni comunali di Tavernole. Come nel 2014 e nel 2019. Entrambe le volte a vincere fu Gerardo Ferri, oggi sindaco uscente.

E la continuità, infatti, sarà il punto cardine del progetto di Ferri: al suo fianco, nella lista civica «Ferri sindaco per Tavernole, Cimmo e Pezzoro», alcuni volti già noti in Amministrazione, ma anche nuovi innesti, per un totale di dieci consiglieri complessivi. «Abbiamo parlato a lungo delle diverse opportunità e deciso di continuare a lavorare per il paese - ha commentato Ferri -. Il nostro progetto è quello di ricandidarci nell’ottica di completare tutti i progetti al momento ancora in corso d’opera, con un senso di forte responsabilità». Dalla messa in campo dei soldi del Pnrr, alla continuazione del processo di digitalizzazione dell’ente, ma si parla anche di portare avanti i lavori di rifunzionalizzazione di alcuni edifici selezionati. «Un punto importante - ha commentato Ferri - e che andrà a rigenerare il tessuto edilizio pubblico. Altre proposte andranno ad evitare lo spopolamento, problema che i piccoli Comuni come il nostro devono affrontare. Contiamo di ricostruire il tessuto associativo».

La lista di Porteri

Andrea Porteri è sostenuto dalla lista civica «Insieme per il futuro - Tavernole, Cimmo e Pezzoro», fondata sullo slogan di onestà, trasparenza e coerenza. «Tra i nostri punti chiave ci sarà sicuramente l’avviamento di un processo di aiuto rivolto alle attività commerciali - ha spiegato Porteri, volto noto in Comune dal 1990, anno in cui fu eletto come consigliere di maggioranza - soprattutto per quanto riguarda il pagamento di tributi come Imu e Tari. Cercheremo anche di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie». Porteri ha poi accennato a progetti di rilancio di alcune realtà della zona, sia turistiche, come l’ostello della frazione di Cimmo, che sportive, come il supporto alla scuola calcio del paese e il rifacimento di una piazza polivalente per basket, tennis e pallavolo al campo sportivo. «Presenteremo anche alcuni progetti urbani, come quelli sulle scuole elementari o sulle fucine, che differiscono nei loro dettagli da quelli al momento portati avanti dall’Amministrazione» ha chiosato Porteri.