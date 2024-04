Rudiano, Andrea Gallina: «Idee su misura per il nostro paese»

«Come un vestito cucito su misura, così il programma della civica “Rudiano Alternativa” è modellato sulle reali necessità dei cittadini». E ancora: «È da cinque anni che lavoriamo incessantemente per la nostra comunità e, se i nostri concittadini ce lo concederanno, continueremo a farlo. Niente promesse faraoniche, abbiamo trascritto i bisogni dei rudianesi». A parlare è il candidato sindaco Andrea Gallina che nei giorni scorsi ha anche presentato i candidati consiglieri che, insieme a lui, correranno per la sfida elettorale. «Una squadra giovane e alternativa», così la descrive il candidato sindaco. «Rudiano Alternativa» nacque nel 2019 dalla volontà di Gallina convinto di un «necessario cambio generazionale nella classe politica».

L’età media della squadra è di 41 anni: il candidato più giovane, Leonardo Turra, ha 21 anni ed è uno studente universitario mentre il più anziano si chiama Giuseppe Mazzotti pensionato di 72 anni noto in paese per l’attività di commerciante che ha tramandato alla figlia. Nella squadra anche Claudio Piantoni, pensionato e presidente Associazione volontari soccorso fraterno, la 56enne Maria Angela Bertoli casalinga, Roberta Bonetti ex commerciante 44enne, Elisa Consolandi 30 anni assegnataria di un assegno di ricerca, Linda Locatelli 29 anni assistente di direzione in una importante cooperativa sociale e si occupa di persone con fragilità, Tamara Oneda 46 store manager presso una società di telecomunicazioni, Chiara Paro accompagnatrice turistica di 40 anni, Giuseppe Petrocelli operaio 29enne appassionato di sport, Mattia Ranghetti agronomo 33enne e Cristiano Rossi, ingegnere energetico di 32 anni. «Vogliamo dare il massimo - conclude Gallina -. I pilastri per noi sono la partecipazione e la trasparenza».