Prevalle, Giustacchini cerca la conferma e Mazzacani lo sfida

Si ripete, a distanza di cinque anni, la sfida tra le liste di «Prevalle Centrodestra insieme» e «Uniamo Prevalle».

A guidare la prima, l’attuale sindaco Damiano Giustacchini; con lui, anche sei tra assessori e consiglieri uscenti. La formazione, che si definisce «orgogliosamente e dichiaratamente di centrodestra» e che presenta nel simbolo quelli di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, punta a ottenere la conferma degli elettori sulla base di quanto fatto nel corso del quinquennio.

«Un bilancio più che positivo - afferma Giustacchini -. Tante le opere portate a termine, dai lavori finalizzati al miglioramento della viabilità, alla realizzazione dei nuovi spogliatoi del centro sportivo, all’avvio della greenway sul territorio adiacente al fiume Chiese. Tra i progetti che si vorrebbe concretizzare in un prossimo futuro, quello del palazzetto dello sport, struttura necessaria e attesa da tempo».

La civica «Uniamo Prevalle» candida invece alla carica di sindaco Mariano Mazzacani, consigliere di minoranza uscente.

Il programma proposto alla cittadinanza indica alcune priorità: l’istruzione, la sicurezza, la difesa dell’ambiente, il sostegno alle persone più vulnerabili. Anche per «Uniamo Prevalle» la pratica dello sport dovrà passare per la realizzazione di nuovi impianti, che diventino pure luoghi di aggregazione, in particolare per i giovani, Si pensa inoltre a una più razionale collocazione della sede della biblioteca.

«Se sarò eletto sindaco, lo farò a tempo pieno - promette Mazzacani -. E fra le prime decisioni che adotteremo vi sarà la riduzione dei compensi previsti per gli amministratori comunali».