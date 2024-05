Pralboino, dopo due mandati ci riprova pure Franco Spoti: «Persona al centro»

«Mi ripresento con la lista "Pralboino per te" in continuità con la passata Amministrazione e con una compagine in parte rinnovata, che ha accolto l’invito a impegnarsi e che mantiene saldo il proprio carattere civico». Con queste parole il sindaco uscente, Franco Spoti, annuncia che sarà ancora della partita «per amore del mio paese e per la voglia di completare i progetti iniziati in quest’ultimo periodo, raggiungendo gli obiettivi che mi ero prefissato nel 2014 al momento della mia prima candidatura».

Le elezioni amministrative a Pralboino si annunciano dunque come una corsa a due: il sindaco uscente se la vedrà con Riccardo Romagnoli, sostenuto dalla lista «La civica per Pralboino».

Tra i progetti più significativi avviati dall’Amministrazione comunale uscente e in corso di realizzazione ai quali Spoti fa riferimento ci sono la riqualificazione del teatro comunale, i cui lavori sono stati appaltati nei giorni scorsi; i lavori per il contenimento energetico della scuola elementare e soprattutto la costruzione del nuovo distretto sanitario, più funzionale rispetto all’attuale sede e in grado di rispondere ai richiesti requisiti antisismici e di sicurezza.

«So bene - sottolinea il candidato sindaco - che non è possibile costruire la "città ideale", ma dovremo fare ogni sforzo per avvicinarci al sogno che abbiamo in mente. E il sogno è quello di realizzare una comunità nella quale ci riconosciamo e ci sentiamo a nostro agio perché risponde alle nostre esigenze, ai nostri bisogni, alla nostra tranquillità. La persona e la famiglia - continua Spoti - dovranno essere sempre al centro della politica sociale attuata dal Comune, nella convinzione che queste proprio persona e famiglia sono le destinatarie privilegiate dell’operato della pubblica amministrazione. Penso agli interventi in campo sociale e al costante supporto alle istituzioni scolastiche, alla riconosciuta importanza dell’associazionismo e del volontariato, quali attive ed autonome presenze a servizio del cittadino. Particolare attenzione - conclude il candidato sindaco di «Pralboino per te» - dovrà essere data alle nuove generazioni mediante sempre più accurate politiche per sviluppare e sostenere il loro protagonismo».