Pertica Bassa, Manuel Nicola Bacchetti senza rivali con una lista rosa

Si ripresenta Manuel Nicola Bacchetti, dottore commercialista non ancora 47enne. Unica la lista, come la volta scorsa. Il quorum? «Siamo tranquilli solo fino ad un certo punto: in occasione delle ultime Regionali eravamo stati uno dei paesi nel quale l’affluenza alle urne era stata la più bassa - dice infatti il candidato -. Confido nel fatto che per il loro Comune i concittadini si facciano vedere più numerosi». A convincerlo a ricandidarsi, dopo aver fatto di tutto per coinvolgere nuovi compagni di viaggio mettendo a disposizione anche il ruolo di sindaco, «la stessa passione di sempre nei confronti del territorio».

Dopo 15 anni in carica c’è ancora qualche cosa da fare? «Anche gli obiettivi si evolvono - ci dice Bacchetti -. Dobbiamo concludere la partita dell’illuminazione pubblica, stiamo ultimando i lavori per riaprire il Museo della Resistenza e del Folklore, c’è da realizzare un campetto polifunzionale a Forno, e poi ancora da seguire i diversi bandi ai quali abbiamo partecipato come quello per la riqualificazione della piccola frazione di Spessio, ci sono le strade comunali da mettere a posto e a Ono Degno vorremmo si riaprisse un bar, sempre un valido centro di aggregazione». Ci preoccupano lo spopolamento cui stiamo assistendo e per questo abbiamo voluto coinvolgere in lista numerosi giovani». Quattro solamente gli amministratori uscenti che si ripresentano. Questo ha permesso di coinvolgere nuove leve, tanto che l’età media dei candidati si aggira sui 35 anni. Altra particolarità di non poco conto: su 11 candidati (sindaco compreso) 6 sono donne.