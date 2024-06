Pedrali e Petroboni, a Cedegolo sfida a due a colpi di idee e programmi

Andrea Pedrali per la continuità, Antonio Petroboni per voltare pagina. «In questi cinque anni abbiamo lavorato tanto, ma tanto resta ancora da fare» ha spiegato il primo cittadino alla guida di «Insieme per Cedegolo e Grevo». E aggiunge: «I due perni su cui lavoreremo saranno scuola e istruzione e servizi sociali».

«Qui non c’è un candidato sindaco con la sua squadra ma una squadra e basta», ha replicato Petroboni di «RipartiAmo Cedegolo e Grevo». «Il nostro programma è semplice: sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale».

Parole diverse, idee (a tratti) simili. Il mantra del sindaco uscente è «fare rete»: con i paesi vicini, nell’Unione dei Comuni e con gli enti comprensoriali. «Chi si isola, muore», aggiunge Pedrali. «Il calo demografico si può arginare anche con una scuola di qualità in condivisione con i comuni vicini». E sul sociale? «Per rispondere ai bisogni della Valsaviore, serve un assessorato forte inserito in una rete che ci permetta di essere vicini ai bisogni della gente: la nuova casa di Comunità può diventare davvero il valore aggiunto del territorio». L’ostello di Grevo (che sarà pronto in estate), l’attenzione all’area della ex Selca e la creazione di una comunità energetica rinnovabile, completano il programma.

Sulla sponda opposta, Petroboni ha idee chiare ed entusiasmo da vendere: «Al primo posto ci sono i bisogni degli anziani, dei disabili, delle famiglie e dei giovani», ha spiegato l’aspirante sindaco e presidente della locale polisportiva. «I parcheggi, le strade e le opere urbanistiche sono importanti e nel programma abbiamo messo nero su bianco i nostri progetti, ma ogni opera va pensata mettendo al primo posto il rispetto dell’ambiente e del territorio». Petroboni gioca la carta della trasparenza: in caso di vittoria, ogni candidato ha già un compito assegnato. «Amiamo il nostro paese, siamo lontani dai vecchi giochi della politica e vogliamo essere l’alternativa per un cambiamento vero».