Passirano, Mariuccia Raccagni sfida la vicesindaca Marta Orizio

Sarà una tornata tutta al femminile per Passirano: Mariuccia Raccagni correrà per «Proposta civica Passirano - Camignone - Monterotondo» e andrà a sfidare la candidata sindaca della maggioranza Marta Orizio (oggi vicesindaco). Il gruppo di minoranza (sino ad ora denominato «Alternativa per Passirano, Camignone, Monterotondo») ha scelto dunque il suo nome forte per le comunali di giugno: la Raccagni prosegue quindi a svolgere un ruolo da leader della lista sino ad oggi in opposizione.

«Vogliamo valorizzare trasparenza, partecipazione e ascolto per il territorio comunale - spiegano da Proposta civica -. Donne e uomini, appartenenti a diversi ambiti della società civile, sono pronti a scendere in campo al fianco di Mariuccia Raccagni per mettere ancor di più al centro le esigenze di tutti i passiranesi, coinvolgendo frazioni e realtà che in questi ultimi anni sono state trascurate dall’Amministrazione».

Quella di «Proposta», come si evince dal nome scelto, sarà una lista civica, costruita partendo dalle persone e non dalle esigenze partitiche: «Sarà una lista composta da donne e uomini semplici e motivati - esordisce come candidata sindaca la Raccagni, una vita lavorativa in ambito educativo e socio-sanitario - accompagnati da giovani volenterosi, con l’entusiasmo di valorizzare al meglio il paese. Passirano mi ha vista crescere e mi sento in dovere di condividere la mia esperienza amministrativa e sociale. Grazie alle mie esperienze lavorative ritengo doveroso mettermi a disposizione dei fragili, degli anziani e di tutte quelle categorie che necessitano di una giusta valutazione e supporto ai loro bisogni. Dopo la lunga esperienza da consigliere comunale ho deciso, sostenuta dalla nuova squadra, di espormi in prima persona mettendomi al servizio della comunità. Una squadra formata da persone con anni di esperienza nel sociale, nello sport, nelle forze dell’ordine e nelle Amministrazioni comunali. Un gruppo che desidera mettere al centro il cittadino, non simboli o ideologie».