Partiti faccia a faccia: iniziano le trattative per Provincia e Comunità Montane

Per il Broletto rispunta l’idea del «listone unitario». Negli enti comprensoriali FdI punta all’asse con Iv e Azione

Leccate le ferite e festeggiate le vittorie (attese e non), le segreterie hanno iniziato a fare i conti e - per dirla non in politichese - «siamo lì lì». Sfogliate le giornate elettorali e incassato il verdetto dello spoglio, inizia insomma subito il secondo tempo di queste Amministrative 2024, che si chiama operazione Broletto. E siccome la riforma che dovrebbe riportare le Province all’antico, con l’elezione diretta di Consiglio e presidente, pare farsi sempre più lontana, il primo passo è met