Nuvolento, Federica Taddei vuole un paese più vivo e verde

È Federica Taddei, vicesindaca durante il primo mandato di Giovanni Santini, la candidata sindaca per le prossime elezioni con la lista civica «Nuvolento Futura - Federica sindaco». «In questi ultimi anni mi è mancato il rapporto con i cittadini di Nuvolento, per questo motivo mi ripresento, con idee chiare, a capo di una squadra, giovane, volenterosa composta da sette donne e quattro uomini, presentando un programma che vuole essere manifesto di speranza e cambiamento del paese».

Il programma

Federica, come ama essere chiamata, parla della squadra e del programma con entusiasmo e dice sorridendo «mi sostiene mio marito Matteo, primo supporter, che mi sprona continuamente perché ha capito la passione che mi spinge a lavorare per la nostra amata comunità». Nella serata, oltre a tutta la squadra, ha presentato il programma che si fonda su un paese più solidale, più vivo, più sostenibile, più verde e vivibile, con un quinto punto, «che è il mio sogno, affinché fra cinque anni Nuvolento venga definito "più nel futuro". Un luogo accogliente e che sappia offrire risposte e servizi ai cittadini. Riqualificare la piazza, vedere famiglie che tornino a scegliere Nuvolento come Comune al centro dell’ambito formativo, culturale e sportivo». Concludendo sottolinea che «Ci impegneremo a rendere il paese un luogo di condivisione, dove l’attenzione al cittadino sarà la nostra priorità. Crediamo fermamente nei principi di trasparenza e socialità, poiché siamo convinti che solo attraverso la condivisione aperta delle informazioni e la costruzione di legami solidi all’interno della comunità possiamo raggiungere un vero progresso».