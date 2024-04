Nuvolento, dopo vent’anni Pietro Pagliardi torna in campo

Il municipio lo conosce bene, visto che per nove anni, dal 1995 al 2004, ne è stato il «principale inquilino», sindaco per due mandati. Ora Pietro Pagliardi, classe 1954, pensionato, dopo vent’anni ci riprova e punta nuovamente alla fascia tricolore, sostenuto dalla lista «Obiettivo Nuvolento - Pagliardi sindaco».

«Dopo averci pensato profondamente - spiega Pagliardi - ho deciso di accettare a candidarmi in compagnia di amici per cercare di eliminare quello scollamento tra amministrazione e cittadinanza avvenuta in questi ultimi anni, per il bene del mio paese. Ho presentato la lista, davanti ad un nutrito numero di cittadini, convinto di avere una squadra completa, che abbraccia ogni settore, ragione sociale ed età. Da giovani laureati a laureandi, da casalinghe a pensionati». Il logo della lista rappresenta l'unione delle quattro contrade storiche del paese, a significare il concetto di «unione che fa la forza» e sottolineare l'importanza della solidarietà tra amministrazione e cittadinanza.

Altro tema di discussione è il dialogo con le amministrazioni comunali dei vicini paesi di Nuvolera e Mazzano; secondo Pagliardi «è importante l’aggregazione tra questi Comuni, ma i termini dovranno essere rivisto, perché il nostro paese non ha avuto i benefici attesi». Venendo al programma, Pagliardi lo definisce «ambizioso» ed esplicita l’obiettivo di «rimettere al centro di ogni attività amministrativa il rapporto solidale tra chi è chiamato a svolgere un ruolo elettivo e chi lo chiama dandogli fiducia con il proprio voto. Per noi le tre parole chiave saranno "amicizia, solidarietà e servizio", tre valori antichi che possono riportare la nostra comunità ad un impegno quotidiano comune per il bene di tutti e senza lasciare nessuno indietro».