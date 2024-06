Niardo, Ivan Markus in campo senza altri avversari

Niardo è un «borgo» con tante sfaccettature, tutte raccolte nel programma elettorale della lista civica «Niardo con voi», lo stesso gruppo che ha governato il paese negli ultimi quindici anni con il sindaco Carlo Sacristani e che oggi si presenta agli elettori guidato dal consigliere uscente Ivan Markus. Non ha rivali da affrontare, se non lo scoglio del quorum al 40 per cento.

Niardo, nel prossimo quinquennio, dovrebbe diventare «il borgo dell’ascolto e della partecipazione, degli sport, della cultura, dei giovani, del lavoro e dello sviluppo, delle acque, della ciclabile, del sostenibile, della sicurezza, del verde e della salute». Sono questi i temi del programma, che pone grande attenzione alla ricostruzione post-alluvione di due anni fa. La consapevolezza è che, per tornare alla vera normalità, servono grossi fondi, da ricercare «per riscattare il paese attraverso un progetto diffuso che riguarda diversi ambiti: rigenerazione urbana, servizi sociali, scuole e attività imprenditoriali, per ricostruire quel tessuto che renda Niardo migliore e attraente».

In dote dal passato Markus e il suo gruppo portano «l’onestà e l’impegno costante per il benessere della comunità». Tra gli impegni, un posto di rilievo avrà la riqualificazione dell’acquedotto e della rete fognaria. Per i giovani sarà realizzata una parete d’arrampicata, una struttura per l’atletica e una ludoteca, mentre per gli anziani sarà organizzato un servizio di trasporto.

Grande attenzione anche alla manutenzione delle sette malghe comunali e dei sentieri montani.