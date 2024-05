Marone, Alessio Rinaldi: corsa solitaria per il terzo mandato

A Marone, come nella vicina Zone, per la prima volta in una tornata elettorale non ci sarà possibilità di scelta ma un solo candidato alla poltrona di sindaco. E questo candidato sarà Alessio Rinaldi, sindaco uscente, in carica già da dieci anni, e, quorum permettendo, anche per i prossimi cinque.

Rinaldi sarà alla testa di una civica sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lombardia ideale, chiamata Verso il futuro. «Il nuovo gruppo che si presenta all’elezione può dirsi rinnovato nella continuità - spiega il primo cittadino - perché unisce persone d’esperienza che in questi anni hanno avuto anche incarichi importanti a livello sovracomunale, a persone mosse dalla voglia di fare per il loro paese ma alla prima esperienza amministrativa».

Il nuovo programma è in stretto legame con quello realizzato nell’ultima tornata e prevede la rifinitura del polo scolastico unico, ancora da inaugurare e dove i bambini inizieranno a fare lezione a settembre, e un secondo grande step di progettazione e riqualificazione all’ex opificio Cittadini, dove sono in corso i lavori per la sistemazione di un piano (di circa 1.500 metri quadrati) e dove l’Amministrazione comunale intende realizzare nei prossimi anni anche un centro aggregativo giovanile, «divenuto indispensabile dopo la destinazione a Casa della comunità socio-assistenziale del Centro sportivo».

Per le tante opere compiute in questi ultimi dieci anni l’amministrazione ha portato in paese e investito circa 20 milioni di euro, di cui 10 milioni nell’ultimo quinquennio.