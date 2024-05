Marmentino, Sergio Piardi in campo per riconquistare la poltrona più alta

Sarà Sergio Piardi lo sfidante dell’attuale sindaco di Marmentino, Ilario Medaglia, alle prossime elezioni comunali: classe 1973, già primo cittadino tra il 2014 e il 2019, Piardi concorrerà con lista civica apolitica «Marmentino noi per voi». «Sarò affiancato da un gruppo di persone capaci e di esperienza, che hanno voglia di fare e di lavorare per il nostro paese - ha commentato Piardi -, con alcuni innesti giovani. La nostra forza è sicuramente quella del gruppo».

Il gruppo di Piardi proporrà un piano articolato in otto punti «concreti e realizzabili, che sono stati pensati rispondendo alle esigenze espresse della comunità». Spiccano in particolare il progetto per un nuovo parcheggio a Ombriano, la realizzazione di piccoli depuratori locali a Ville e Dosso, che evitino lo spurgo nel Mella di acque inquinate, e l’intensificazione di opere di rimboschimento attraverso l’apertura di fondi nelle zone colpite dal bostrico, piaga negli ultimi anni dei comuni valtrumplini.

Tra i punti anche l’idea di un accordo di programma tra le Comunità Montane di Valsabbia e Valtrompia e i Comuni di Pezzaze e Pertica Alta per la realizzazione di una strada intervalliva che colleghi la Vaghezza all’altra valle, nell’ottica di una collaborazione con le diverse realtà amministrative del territorio. Piardi conta poi di concludere l’opera di trasporto del metano - da cui Marmentino, unico comune valligiano oltre a Collio, è escluso - completando i lavori già iniziati tra il 2018 e il 2019 dalla sua Amministrazione. Un nodo, quello del metano, che vede le due liste in disaccordo: l’attuale Amministrazione non ha infatti più proseguito con i lavori, mentre la lista di Piardi si promette di completare anche la seconda fase del progetto già iniziato.