Mairano, Filippo Ferrari di nuovo in campo: è sfida a Igor Zacchi

Filippo Ferrari sfida Igor Zacchi. Classe 1986, già vicesindaco dal 2014 al 2019 con delega ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica nella Giunta guidata da Paola Arini, Ferrari, oggi consigliere d’opposizione, ha deciso di candidarsi a sindaco, in contrapposizione al primo cittadino uscente che nelle scorse settimane ha annunciato di voler cercare il bis. Cinque anni fa Zacchi si impose con 988 voti contro i 781 di Ferrari; c’era anche un terzo candidato, Pezzolo, che ne ottenne 123.

«Sono cresciuto - spiega Ferrari, esponente Pd ma alla guida di una lista dichiaratamente civica - a stretto contatto con il mondo della politica, quella onesta, quella del fare insieme per il bene comune. Mio padre è stato per me un grande esempio e mi ha trasmesso quei valori che si traducono in ascolto, umiltà, servizio, accoglienza. La mia esperienza decennale in Comune e in Provincia, dove sono delegato all’Istruzione, all’Edilizia Scolastica e alla Formazione professionale, mi ha permesso non solo di conoscere da vicino i bisogni delle persone, delle famiglie, dei giovani e delle fasce più deboli, ma di risolverli, ove possibile, attraverso l’impegno e la passione che da sempre contraddistinguono il mio operato».

Con lo slogan #ricominciamoinsieme, il gruppo civico «Fare Comune», che presenta molti elementi giovani, ha deciso di mettersi in gioco, rimanendo lontano da ideologismi e demagogie. «Mairano - dichiara Ferrari - ha bisogno di ripartire con progetti concreti che vadano a creare servizi utili per tutti i cittadini: i nostri giovani non hanno strutture sportive, i nostri anziani sono stati privati del centro diurno, i cittadini non hanno più un punto prelievi. In questi anni il nostro paese si è desertificato non solo per quanto concerne i servizi, ma anche per il dialogo, il rapporto umano, l’ascolto dei bisogni della gente, delle famiglie, delle attività produttive».

L’obiettivo del gruppo civico è costruire una Mairano in grado di rispondere alle esigenze di giovani, anziani, famiglie, lavoratori e imprese. «Vogliamo ricostruire, insieme ai cittadini, una nuova Mairano. E lo faremo - sottolinea il candidato - ascoltando, con umiltà e gentilezza, con garbo, condividendo idee e progetti, mettendo al centro il confronto diretto. La nostra forza sarà il gruppo, il saper fare squadra, il saper valorizzare le competenze di ogni consigliere e la disponibilità quotidiana, quella vera, sincera, trasparente, umile, sempre pronta al dialogo, all’ascolto e alla condivisione di problemi, progetti e idee, per ridare, tutti insieme, dignità alla nostra Mairano, per farla crescere, farla diventare una comunità viva e vivace. Siamo pronti a rendere i cittadini protagonisti del futuro e del cambiamento».