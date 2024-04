Maclodio, il primo cittadino, l’ex vice e lo sfidante: sarà triello

Per l’ambito ruolo di primo cittadino, a Maclodio, sono ben tre i candidati pronti a sfidarsi.

Il primo è Simone Zanetti, attuale sindaco, che tenta dunque il bis: «Ho deciso di ricandidarmi affinché si possa proseguire con l’affermazione di una determinata visione ideale, concludendo così i progetti in corso di realizzazione e attuandone di ulteriori fondamentali e già previsti - commenta -. Tutto ciò che è stato fatto durante il mandato ha rappresentato significativi, fondamentali ed evidenti cambiamenti. È stato applicato un ordine interno, riguardo la macchina amministrativa, e esterno, riguardo il territorio e la comunità».

Zanetti pensa anche ad un dibattito pubblico, perché la comunità scelga consapevolmente del futuro del paese: «Ritengo di dover comunicare ai miei concittadini tutto ciò che ha identificato il governo del Comune durante i cinque anni quasi trascorsi e avere anche un confronto con gli altri candidati. Per questo gli rivolgo un invito affinché questo possa svolgersi il prima possibile».

Sfidanti

Oltre a lui a prendere posizione è anche l’ex vicesindaco, Marcello Orizio, con la lista «Civica per il Tuo Comune»: «Ho deciso di ricandidarmi per un motivo ben preciso: la necessità di reintrodurre competenza gestionale nel Comune e promuovere la serenità e l’inclusione nella convivenza della comunità - sottolinea -. Il nostro obiettivo primario sarà risolvere la fragilità attuale del bilancio comunale ed eliminare progressivamente la tassa addizionale comunale Irpef introdotta due anni fa. Inoltre, ci impegneremo a migliorare e ampliare gli impianti sportivi da affidare alla gestione di una nuova associazione. La nostra forza risiede nell’unione della mia esperienza consolidata di 15 anni come amministratore con i nuovi punti di vista ed energie dei membri della lista. Siamo una squadra forte e diversificata e rappresenteremo le esigenze del paese al meglio».

A farsi largo tra sindaco e ex vice è, infine, Luca Crotti, che si presenta per la prima volta con la lista civica «Maclodio in Movimento». A guidare Crotti e i suoi compagni di lista è la voglia di cambiamento: «Vogliamo distinguerci mettendo al centro della nostra attenzione i cittadini e le piccole realtà economiche e adoperarci per risolvere i problemi quotidiani che si incontrano nella vita del nostro piccolo Comune - racconta -. Per prima cosa ci dedicheremo a cogliere le risorse che il governo centrale e europeo hanno posto a disposizione del territorio utilizzando anche i fondi del Pnrr per una serie di nuovi progetti. Inoltre punteremo anche su aspetti più concreti e pratici come la diminuzione dell’Irpef, che speriamo di abolire, e un miglioramento e ampliamento dei servizi alla persona. Tra le nostre proposte c’è anche una migliore fruibilità dell’isola ecologica».