Lodrino, Bruno Bettinsoli in corsa senza avversari

Per la terza tornata elettorale consecutiva a Lodrino si è presentata un’unica lista, la civica «Per Lodrino» del sindaco uscente Bruno Bettinsoli.

«Gli ultimi cinque anni non sono stati facili - afferma Bruno Bettinsoli -: dall’incendio al Monte Palo alla pandemia causata dal Covid19 e, poi, la crisi economica il nostro impegno è stato lavorare su molti fronti, in modo da poter essere presenti per tutti i cittadini, anche i più fragili».

Dal punto di vista ambientale è stata adottata una politica votata all’efficientamento energetico con la realizzazione di impianti fotovoltaici sui principali edifici comunali. Quanto alle attività produttive «sarà nostro obiettivo sostenerle affinché possano crescere e migliorarsi, proseguendo con il Suap gestito dalla Comunità montana per la presentazione delle pratiche».

Bettinsoli e la sua squadra si presentano alle Comunali dell’8 e 9 giugno all’insegna della «continuità». Tra i progetti che intendono sviluppare ci sono l’allargamento della strada Pineta, la ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio ex asilo di Invico, la realizzazione del nuovo collettore fognario e il collegamento del civico acquedotto di Lodrino, che consentirà di alimentare la rete a partire dal serbatoio Lembrio, raggiungendo il serbatoio Spì Alto. Per finire, la realizzazione di mini appartamenti per anziani alla casa Aler in vicolo Innocente Prandini/via Michelangelo e l’installazione di una vasca di raccolta acque piovane sia per abbeveraggio animali sia per spegnere incendi.