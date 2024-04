Iseo, dopo cinque anni Riccardo Venchiarutti si ripresenta

Riccardo Venchiarutti torna a candidarsi sindaco di Iseo, dopo un quinquennio trascorso a fare altro e due mandati pregressi, dal 2009 al 2019. Ritorna con una lista civica «Iseo insieme» che unisce tre gruppi (il «suo» Progetto Iseo, Iseo al centro e Alternativa per Iseo), diversi come inclinazione politica ma accomunati da un principio unitario, operare all’insegna «dell’onestà personale, dell’assenza di interessi diretti e della massima trasparenza».

«Progetto Iseo» nel quinquennio 2019-2024 è stato in minoranza con Piera Anna Faita, Annalisa Archetti, Domenico Brevi e Francesco Bino. Gli altri due sono gruppi civici di recente costituzione che comprendono giovani alla prima esperienza politica ma anche esponenti dell’area moderata e di centro destra che in passato avevano appoggiato la giunta uscente. Le tre sigle, che hanno unanimemente candidato Venchiarutti, hanno sottoscritto un vero e proprio «impegno» a mantenere come obiettivi comuni quelli detti sopra.

Qualità della vita

«Iseo insieme» premette di «non essere contro qualcuno ma a favore dei cittadini di Iseo». «Agiremo per la qualità della vita della comunità di Iseo - afferma Venchiarutti -. Non ci nascondiamo le difficoltà che chi avrà l’onore di amministrare il Comune nei prossimi cinque anni si troverà ad affrontare. A creare questa nuova comunità chiamiamo tutti i cittadini iseani, indipendentemente dalle idee politiche e dalle militanze, convinti come siamo che solo con il confronto e con la collaborazione fattiva si possa rimontare una situazione obiettivamente molto difficile. Non siamo chiusi in noi stessi, non abbiamo interessi da difendere, continuiamo a ritenere che l’impegno a favore dei nostri concittadini sia la forma più alta di servizio che si possa rendere alla comunità. Siamo aperti a collaborare con chiunque, forze politiche, associazioni, semplici cittadini. Iseo deve ripartire e lo può fare solo con il contributo di tutta la sua comunità. Dialogo, ascolto, condivisione saranno le nostre priorità. Iseo ha bisogno del contributo di tutti per riprendere il ruolo che le compete».

Nel frattempo, dopo la presentazione di due candidati sindaco, Flavia Gatti per «Iseo è ora» e Venchiarutti, si attende la terza lista della giunta uscente che non ha ancora svelato nulla. Paiono invece «assorbite» dalle attuali le altre due liste di cui si è parlato nei giorni scorsi.