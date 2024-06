Faccia a faccia su Teleutto tra Codoni e Zotti per il ballottaggio a Chiari

Poteva essere l’unico Comune ad andare al ballottaggio e così sarà per Chiari, che si appresta a tornare alle urne domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi si saprà chi sarà il nuovo sindaco.

Da una parte Gabriele Zotti, candidato della coalizione di centrodestra, consigliere di minoranza uscente, sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega e la civica con Zotti che riunisce Unione di centro, Forza Italia e Lombardia Ideale, dall’altra ci sarà Domenico Codoni, assessore uscente, sostenuto dalle liste «Chiari Virtuosa» e «Chiari Capitale - Vizzardi per Codoni».

Con l’amaro in bocca rimane sicuramente Marco Salogni: in perfetta parità con 2.727 voti con Codoni, secondo quanto previsto dall’articolo 72 della normativa sulle elezioni: «In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età».

Quindi, dai dati di Eligendo, portale del ministero dell’Interno, emerge che Codoni va al ballottaggio perché ha 2.553 voti di lista, mentre Salogni, con 2.518 voti rimane fuori. Un caso borderline e che è destinato a fare giurisprudenza, e sul quale si è espressa la Commissione Elettorale rivalutando anche le schede nulle, 186, le bianche, 87, e le contestate, 5.

L’unico apparentamento dichiarato è stato quello di un’altra lista: «Siamo Chiari», che candidava sindaco Roberto Goffi, a supporto di Zotti. Fuori da questa partita e quindi sicuramente in minoranza Salogni e il quinto candidato, Alessandro Gozzini di «Chiari al Centro».

Stasera alle 18.50 le telecamere di Teletutto si accenderanno per l’ultimo atto di questa tornata amministrativa: i candidati al ballottaggio saranno ospitati all’interno di «Punti di Vista» di Renato Andreolassi per un confronto ancora sui temi caldi della campagna elettorale e per l’appello al voto.