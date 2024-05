«Diario Elettorale»: a Bedizzole Cottini cerca il terzo mandato, lo sfida Bresciani

A Bedizzole, 12mila abitanti tra la città e il Garda, sarà una sfida serrata a due: da una parte il sindaco Giovanni Cottini in cerca della riconferma per il terzo mandato, dall’altra il giovane Andrea Bresciani. Nel 2019 Cottini vinse di 11 punti percentuali sul centrodestra che oggi sostiene proprio Bresciani.

In cerca del terzo mandato

Giovanni Cottini corre quindi per un terzo mandato supportato dal suo gruppo consolidato, «Democrazia e solidarietà per Bedizzole», di ispirazione di centrosinistra. Sarà sostenuto nella sua corsa da buona parte della giunta e dei consiglieri uscenti, innestando però volti nuovi che possano portare spunti e idee certo in continuità ma guardando all’innovazione. Nel programma il benessere della comunità passa dal territorio, e quindi dallo sviluppo sostenibile tra innovazione, partecipazione e rigenerazione, con una ferma opposizione all’attuale progetto relativo al depuratore del Garda. Attenzione poi al mercato locale e alla persona, con un occhio di riguardo alla sicurezza.

Lo sfidante

Andrea Bresciani, 32anni, ha saputo far convogliare sulla sua figura il centrodestra unito, così si chiama la lista, che porta in dote anche i simboli di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e della civica Civitas che è attualmente rappresentata in minoranza consiliare. Il programma apre con i servizi sociali, l’attenzione al contrasto e alla sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo, che passa anche da investimenti nello sport e dalla riqualificazione degli oratori con il supporto delle Associazioni del territorio. Si propone una revisione generale del Piano di Governo del territorio e lo studio di un Piano Acustico della quiete pubblica. Ampio il capitolo sicurezza: dall’implementazione della videosorveglianza per contrastare degrado e abbandono dei rifiuti, alla riqualificazione urbana come deterrente, fino all’incremento del numero di agenti di polizia locale.